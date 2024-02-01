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Намагався дати хабаря військовому з ОСУВ "Одеса" — справу передано до суду

1 лютого 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Намагався дати хабаря військовому з ОСУВ "Одеса" — справу передано до суду
Правоохоронці затримали правопорушника. Фото: САП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі судитимуть чоловіка, який намагався дати хабар командувачу стратегічних військ. Підозрюваний за 200 тисяч гривень хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури. 

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Деталі справи

За керівництва прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ викрили громадянина на наданні командувачу ОСУВ "Одеса" хабаря. Розмір неправомірної вигоди — 200 тис. грн. Ці кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні. Як повідомляється, командувач сприяв розслідуванню. 

Яке покарання загрожує

Справу щодо хабарництва направлено до суду за ч. 1 ст. 369 КК України. Чоловіку загрожує до 4 років увʼязнення. 

Нагадаємо, на Одещині викрили посадовця Управління авіації та поліції на воді. Чоловік брав хабарі від місцевих рибалок.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили колишнього державного реєстратора, якого підозрюють у незаконному привласненні майна громади. Відомо, що підозрюваний заволодів прибудовою будівлі, вартість якої складає майже 5 мільйонів гривень. 

Одеса
війна
суд
хабар
САП
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