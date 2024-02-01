Пытался дать взятку военнослужащему из ОСГВ "Одесса" — дело передано в суд

Правоохранители задержали правонарушителя. Фото: САП

В Одессе будут судить мужчину, который пытался дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Об этом сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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Детали дела

При руководстве прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили гражданина на предоставлении командующему ОСУВ "Одесса" взятки. Размер неправомерной выгоды — 200 тыс. грн. Эти средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне. Как сообщается, командующий способствовал расследованию.

Какое наказание грозит

Дело о взяточничестве направлено в суд по ч. 1 ст. 369 УК Украины. Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области разоблачили чиновника Управления авиации и полиции на воде. Мужчина брал взятки от местных рыбаков.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имущества общины. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.