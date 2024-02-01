Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пытался дать взятку военнослужащему из ОСГВ "Одесса" — дело передано в суд arrow

Пытался дать взятку военнослужащему из ОСГВ "Одесса" — дело передано в суд

1 февраля 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пытался дать взятку военнослужащему из ОСГВ "Одесса" — дело передано в суд
Правоохранители задержали правонарушителя. Фото: САП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе будут судить мужчину, который пытался дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Об этом сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

При руководстве прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили гражданина на предоставлении командующему ОСУВ "Одесса" взятки. Размер неправомерной выгоды — 200 тыс. грн. Эти средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне. Как сообщается, командующий способствовал расследованию.

Какое наказание грозит

Дело о взяточничестве направлено в суд по ч. 1 ст. 369 УК Украины. Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области разоблачили чиновника Управления авиации и полиции на воде. Мужчина брал взятки от местных рыбаков.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имущества общины. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.

Одесса
война
суд
взятка
САП
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме