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Одесский таможенник требовал взятки с предпринимателей

6 февраля 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесский таможенник требовал взятки с предпринимателей
Правоохранители задержали таможенника. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили работника таможенной службы, подозреваемого в организации коррупционной схемы. Чиновник за взятку пропускал в страну товар в обход необходимых процедур.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Одесской области.

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Инспектор Одесской таможни потребовал деньги от предпринимателей за беспрепятственный импорт и экспорт товаров. За свои услуги он просил от 400 до 750 долларов. Цена зависела от объема груза. Задержать горе-таможенника удалось во время получения очередного "вознаграждения" от предпринимателя на месте работы.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области будут судить жителя Белгород-Днестровского района, требовавшего несуществующий долг у предпринимателя. Также он подозревается в хранении оружия и боеприпасов.

Также мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, пытавшегося дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

СБУ
Одесса
Крым
взятка
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