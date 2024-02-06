Одесский таможенник требовал взятки с предпринимателей

Правоохранители задержали таможенника. Фото: СБУ

В Одесской области разоблачили работника таможенной службы, подозреваемого в организации коррупционной схемы. Чиновник за взятку пропускал в страну товар в обход необходимых процедур.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Одесской области.

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Детали преступной схемы

Инспектор Одесской таможни потребовал деньги от предпринимателей за беспрепятственный импорт и экспорт товаров. За свои услуги он просил от 400 до 750 долларов. Цена зависела от объема груза. Задержать горе-таможенника удалось во время получения очередного "вознаграждения" от предпринимателя на месте работы.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области будут судить жителя Белгород-Днестровского района, требовавшего несуществующий долг у предпринимателя. Также он подозревается в хранении оружия и боеприпасов.

Также мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, пытавшегося дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.