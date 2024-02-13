В Одессе задержали врача, требовавшего взятку за продление инвалидности

Правоохранители задержали врача. Фото: Нацполиция

В Одессе задержали врача, подозреваемого в получении взятки. Женщина за дополнительную плату продлевала срок инвалидности, влияя на МСЭК.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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В больницу обратился мужчина с хроническими заболеваниями с просьбой направить его на прохождение специальной комиссии для подтверждения инвалидности и определить полный пакет документов. Медик предложила ускорить процедуру и повлиять на МСЭК, ведь без этого получить положительный результат невозможно. За свои "услуги" женщина попросила 1800 долларов США.

Какое наказание грозит

В настоящее время врача задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 5 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе сообщили о подозрении должностному лицу горсовета, который злоупотреблял служебным положением. Мужчина просил взятку за предоставление в аренду помещения для реабилитации людей с инвалидностью.

Также мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, который пытался дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.