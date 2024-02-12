В Одесі на хабарі затримали депутата райради — подробиці

Правоохоронці затримали депутата. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали депутата районної ради, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець вимагав хабаря за виділення земельної ділянки під приватизацію.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці злочину

Голова постійної комісії питань земельних відносин обіцяв допомогти з виділенням земельної ділянки з можливістю подальшої забудови та приватизації. Для цього він мав "повпливати" на інших депутатів. Вартість "вирішення питання" становила 20 тисяч доларів. Затримати горе-посадовця вдалося під час отримання половини суми хабаря.

Яке покарання загрожує

Наразі депутата взяли під варту та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна. Також підозрюваний може вийти під заставу у 4 мільйони гривень. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі повідомили про підозру посадовцю міськради, який зловживав службовим становищем. Чоловік просив хабар за надання в оренду приміщення для реабілітації людей з інвалідністю.

Також ми писали, що в Одесі судитимуть чоловіка, який намагався дати хабаря командувачу стратегічних військ. Підозрюваний за 200 тисяч гривень хотів отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.