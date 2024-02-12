В Одессе на взятке задержан депутат райсовета — подробности

Правоохранители задержали депутата. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали депутата районного совета, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник требовал взятки за выделение земельного участка под приватизацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности преступления

Председатель постоянной комиссии по вопросам земельных отношений обещал помочь с выделением земельного участка с возможностью дальнейшей застройки и приватизации. Для этого он должен был "повлиять" на других депутатов. Стоимость "решения вопроса" составила 20 тысяч долларов. Задержать горе-чиновника удалось при получении половины суммы взятки.

Какое наказание грозит

В настоящее время депутат был взят под стражу и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Также подозреваемый может выйти под залог в 4 миллиона гривен. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе сообщили о подозрении должностному лицу горсовета, который злоупотреблял служебным положением. Мужчина просил взятку за предоставление в аренду помещения для реабилитации людей с инвалидностью.

Также мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, который пытался дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.