Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе на взятке задержан депутат райсовета — подробности arrow

В Одессе на взятке задержан депутат райсовета — подробности

12 февраля 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе на взятке задержан депутат райсовета — подробности
Правоохранители задержали депутата. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали депутата районного совета, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник требовал взятки за выделение земельного участка под приватизацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Подробности преступления

Председатель постоянной комиссии по вопросам земельных отношений обещал помочь с выделением земельного участка с возможностью дальнейшей застройки и приватизации. Для этого он должен был "повлиять" на других депутатов. Стоимость "решения вопроса" составила 20 тысяч долларов. Задержать горе-чиновника удалось при получении половины суммы взятки.

Какое наказание грозит

В настоящее время депутат был взят под стражу и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Также подозреваемый может выйти под залог в 4 миллиона гривен. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе сообщили о подозрении должностному лицу горсовета, который злоупотреблял служебным положением. Мужчина просил взятку за предоставление в аренду помещения для реабилитации людей с инвалидностью.

Также мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, который пытался дать взятку командующему стратегическими войсками. Подозреваемый за 200 тысяч гривен хотел получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Одесса
взятка
полиция
Одесская область
местные депутаты
Криминал
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме