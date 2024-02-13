Требовал взятки с зерноперевозчиков — на Одесчине задержали патрульного полицейского

Правоохранители задержали взяточника. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области задержан патруль, подозреваемый в коррупции. Чиновник требовал "вознаграждение" за беспрепятственную транспортировку аграрной продукции грузовиками.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Подробности коррупционной деятельности

Патрульный полицейский в Измаиле требовал взятки от предпринимателей за непрепятствование законной деятельности по перевозке сельхозпродукции. Его "тариф" составлял 400 долларов США с фуры, а в случае отказа останавливал транспорт и составлял административные протоколы.

Какое наказание грозит

Горе-предпринимателя задержали во время получения очередного "вознаграждения" и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит до трех лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержали врача медицинского учреждения, которую подозревают в получении взятки. Женщина за дополнительную плату продлевала срок инвалидности, влияя на МСЭК.

Также мы писали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили депутата городского совета, подозреваемого в получении взятки. Избранник получил "вознаграждение" за разрешение на вырубку деревьев в центре города.