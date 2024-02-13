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Зробив бізнес на знищенні дерев — в Одесі затримали депутата міськради

13 лютого 2024 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зробив бізнес на знищенні дерев — в Одесі затримали депутата міськради
Правоохоронці затримали депутата. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі на лаву підсудних відправили депутата міської ради, якого підозрюють в отриманні хабаря. Обранець отримав "винагороду" за дозвіл на вирубку дерев у середмісті.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Депутат налагодив "схему" отримання неправомірної вигоди за прийняття позитивного рішення членами відповідної комісії щодо видалення зелених насаджень. Звернутися за "спилом дерев" міг кожен, однак віддати за це від 2 до 5 тисяч доларів США. Відомо щонайменше про два таких випадки. Гроші "замовники" перераховували на криптогаманці".

Яке покарання загрожує

Наразі депутата затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі затримали лікарку медичного закладу, яку підозрюють в отриманні хабаря. Жінка за додаткову плату продовжувала строк інвалідності, впливаючи на МСЕК. 

Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро України викликало на допит двох колишніх одеських депутатів від забороненої ОПЗЖ. Йдеться про Віктора Баранського та Віталія Саутьонкова, яких підозрюють у розкраданні майна Дунайського пароплавства. 

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