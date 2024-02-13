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Сделал бизнес на уничтожении деревьев — в Одессе задержан депутат горсовета

13 февраля 2024 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сделал бизнес на уничтожении деревьев — в Одессе задержан депутат горсовета
Правоохранители задержали депутата. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе на скамью подсудимых отправили депутата городского совета, подозреваемого в получении взятки. Избранник получил "вознаграждение" за разрешение на вырубку деревьев в центре города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Подробности преступной схемы

Депутат наладил "схему" получения неправомерной выгоды за принятие положительного решения членами соответствующей комиссии по удалению зеленых насаждений. Обратиться за "спилом деревьев" мог каждый, однако отдать за это от 2 до 5 тысяч долларов США. Известно по меньшей мере два таких случая. Деньги "заказчики" перечисляли на криптокошельки.

Какое наказание грозит

В настоящее время депутат был задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержали врача медицинского учреждения, которую подозревают в получении взятки. Женщина за дополнительную плату продлевала срок инвалидности, влияя на МСЭК.

Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос двух бывших одесских депутатов от запрещенной ОПЗЖ. Речь идет о Викторе Баранском и Виталии Саутьонкове, подозреваемых в хищении имущества Дунайского пароходства.

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