В Одессе задержали горе-бизнесменов, торговавших боеприпасами с фронта

Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители разоблачили местных жителей, подозреваемых в незаконном бизнесе. Мужчины пытались продавать на улицах города гранаты и тротил.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности преступной деятельности

Два жителя Одессы решили наладить бизнес по продаже боеприпасов. Они пытались продать осколочные гранаты и запалы, привезенные с передовой. Их задержали во время сбыта "товара" на Николаевской дороге.

Что изъяли во время обысков

две тротиловые шашки,

корпус ручной осколочной гранаты иностранного производства с запалом,

две зажигательные трубки,

400 долларов США.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-бизнесменам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в распространении запрещенных веществ. Мужчина пытался сбывать наркотики в Хаджибейском районе города.

Также мы писали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили депутата городского совета, подозреваемого в получении взятки. Избранник получил "вознаграждение" за разрешение на вырубку деревьев в центре города.