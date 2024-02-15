В Одессе задержали горе-бизнесменов, торговавших боеприпасами с фронта
В Одессе правоохранители разоблачили местных жителей, подозреваемых в незаконном бизнесе. Мужчины пытались продавать на улицах города гранаты и тротил.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Подробности преступной деятельности
Два жителя Одессы решили наладить бизнес по продаже боеприпасов. Они пытались продать осколочные гранаты и запалы, привезенные с передовой. Их задержали во время сбыта "товара" на Николаевской дороге.
Что изъяли во время обысков
- две тротиловые шашки,
- корпус ручной осколочной гранаты иностранного производства с запалом,
- две зажигательные трубки,
- 400 долларов США.
Какое наказание грозит
В настоящее время горе-бизнесменам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в распространении запрещенных веществ. Мужчина пытался сбывать наркотики в Хаджибейском районе города.
Также мы писали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили депутата городского совета, подозреваемого в получении взятки. Избранник получил "вознаграждение" за разрешение на вырубку деревьев в центре города.
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