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Гранаты за 2 тысячи гривен — в Одессе разоблачили продажу боеприпасов

27 февраля 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Гранаты за 2 тысячи гривен — в Одессе разоблачили продажу боеприпасов
Граната, изъятая у нарушителя. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские Одесчины разоблачили двух мужчин в незаконных сделках с боеприпасами. В настоящее время обоих задержали, им грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Вез гранату в авто

На улице Раскидайловской полицейские остановили автомобиль одессита и провели проверку. Во время обысков они обнаружили у мужчины в машине корпус гранаты РГД-5 и запал к ней.

Продал гранату за две тысячи

Житель Березовской громады продал малознакомому мужчине корпус гранаты РГД-5. За боеприпас он выручил две тысячи гривен. Во время обысков в доме правонарушителя было изъято еще 125 патронов калибра 5,45 мм.

Какое наказание грозит

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в незаконных сделках с взрывными устройствами по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет заключения.

Остальные случаи незаконного сбыта оружия

Напомним, в Одессе задержан мужчина, продававший автомат и другие опасные боеприпасы. За "товар" он выручил десять тысяч долларов.

Также мы писали, что в Одессе злоумышленник незаконно хранил огнестрельное оружие с патронами, а вскоре решил продать имущество за 15 тысяч гривен. Мужчину разоблачили, пока ему грозит заключение.

Добавим, правоохранители разоблачили одесситов, подозреваемых в незаконном бизнесе. Мужчины пытались продавать на улицах города гранаты и тротил.

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