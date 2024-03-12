Наче різав курку — на Одещині судитимуть ґвалтівника малолітньої дівчинки

Чоловік за ґратами. Фото: pixabay

Поліцейські Одеської області відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої дівчинки. За скоєне чоловіка засуджено до 13 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці злочину

Чоловік на початку вересня 2023 року запросив до свого домоволодіння 10 – річну доньку родичів. Дитині він пообіцяв подарувати два мобільних телефони та рюкзак за те, що вона завітає.

Коли чоловік із дівчинкою були вдвох у кімнаті, то він схопив дитину і вчинив дії сексуального характеру стосовно неї. Ґвалтівник скористався безпорадністю дівчинки, а також застосовував фізичне насильство та погрози.

Засуджений наказав дівчинці нікому не розповідати про його вчинки, а на питання матері сказав розповісти, що вони разом нібито різали курку.

Яке покарання загрожує

Жителя Одещини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої за ч. 4 ст. 152 КК України. Його засуджено до 13 років ув’язнення.

Нагадаємо, що поліцейські Одещини відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої падчерки. Чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув'язнення.

Додамо, що в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам.