Наче різав курку — на Одещині судитимуть ґвалтівника малолітньої дівчинки
Поліцейські Одеської області відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої дівчинки. За скоєне чоловіка засуджено до 13 років ув'язнення.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.
Подробиці злочину
Чоловік на початку вересня 2023 року запросив до свого домоволодіння 10 – річну доньку родичів. Дитині він пообіцяв подарувати два мобільних телефони та рюкзак за те, що вона завітає.
Коли чоловік із дівчинкою були вдвох у кімнаті, то він схопив дитину і вчинив дії сексуального характеру стосовно неї. Ґвалтівник скористався безпорадністю дівчинки, а також застосовував фізичне насильство та погрози.
Засуджений наказав дівчинці нікому не розповідати про його вчинки, а на питання матері сказав розповісти, що вони разом нібито різали курку.
Яке покарання загрожує
Жителя Одещини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої за ч. 4 ст. 152 КК України. Його засуджено до 13 років ув’язнення.
Нагадаємо, що поліцейські Одещини відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої падчерки. Чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув'язнення.
Додамо, що в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам.
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