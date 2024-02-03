На Одещині чоловік зґвалтував падчерку — подробиці

Поліцейський оформлює підозрюваного. Фото ілюстративне. Фото: Нацполіція.

Поліцейські Одещини відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої падчерки. Чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомили на сайті ГУНП в Одеській області.

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Подробиці справи

У вересні минулого року мати неповнолітньої дівчини залишила свою доньку з цивільним чоловіком у їхньому будинку, а сама з молодшим сином поїхала до родичів. Коли її не було, вітчим зґвалтував падчерку. Після повернення жінка звернулася до поліції.

Яке покарання

За клопотанням поліцейських суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт скеровано до суду. Правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Інші випадки насильства

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам.

Також ми повідомляли, що в Одеській області судитимуть двох домашніх тиранів. Жителі Березівського району силою залякували своїх рідних та змушували виконувати усі забаганки. На обох чоловіків чекає суд.

Додамо, в Одеському районі затримали двох ґвалтівників неповнолітніх. Чоловіки силою примушували до сексуальних забаганок дівчат-підлітків.