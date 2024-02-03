Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині чоловік зґвалтував падчерку — подробиці arrow

На Одещині чоловік зґвалтував падчерку — подробиці

3 лютого 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині чоловік зґвалтував падчерку — подробиці
Поліцейський оформлює підозрюваного. Фото ілюстративне. Фото: Нацполіція.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Поліцейські Одещини відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої падчерки. Чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув'язнення. 

Про це повідомили на сайті ГУНП в Одеській області

Читайте також:

Подробиці справи

У вересні минулого року мати неповнолітньої дівчини залишила свою доньку з цивільним чоловіком у їхньому будинку, а сама з молодшим сином поїхала до родичів. Коли її не було, вітчим зґвалтував падчерку. Після повернення жінка звернулася до поліції. 

Яке покарання

За клопотанням поліцейських суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт скеровано до суду. Правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Інші випадки насильства 

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам. 

Також ми повідомляли, що в Одеській області судитимуть двох домашніх тиранів. Жителі Березівського району силою залякували своїх рідних та змушували виконувати усі забаганки. На обох чоловіків чекає суд.

Додамо, в Одеському районі затримали двох ґвалтівників неповнолітніх. Чоловіки силою примушували до сексуальних забаганок дівчат-підлітків.

Одеса
поліція
домашнє насильство
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі