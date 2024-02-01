На Одещині судитимуть домашніх насильників
В Одеській області судитимуть двох домашніх тиранів. Жителі Березівського району силою залякували своїх рідних та змушували виконувати усі забаганки.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Подробиці інцидентів
Перший мешканець Березівської ОТГ через побутові негаразди ображав та залякував дружину, погрожував їй фізичною розправою. А другий в стані сп’яніння влаштовував нестерпні умови життя своїй сестрі — прискіпувався до дрібниць у побуті та лаявся.
Яке покарання загрожує
Наразі на обох чоловіків чекає суд, їм повідомили про підозру за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Це покарання передбачає 200 годин виправних робіт. Слідство завершено.
Інші злочини на Одещині
Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам.
Також ми писали, що в Одеському районі затримали двох ґвалтівників неповнолітніх. Чоловіки силою примушували до сексуальних забаганок дівчат-підлітків.
Додамо, що в Одесі викрили двох молодиків, яких підозрюють у розбійному нападі. Студенти зі зброєю відібрали речі у перехожих та втекли з місця події.
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