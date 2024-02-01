На Одещині судитимуть домашніх насильників

Чоловік силою погрожує жінці. Фото: pixabay

В Одеській області судитимуть двох домашніх тиранів. Жителі Березівського району силою залякували своїх рідних та змушували виконувати усі забаганки.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці інцидентів

Перший мешканець Березівської ОТГ через побутові негаразди ображав та залякував дружину, погрожував їй фізичною розправою. А другий в стані сп’яніння влаштовував нестерпні умови життя своїй сестрі — прискіпувався до дрібниць у побуті та лаявся.

Яке покарання загрожує

Наразі на обох чоловіків чекає суд, їм повідомили про підозру за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Це покарання передбачає 200 годин виправних робіт. Слідство завершено.

Інші злочини на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам.

Також ми писали, що в Одеському районі затримали двох ґвалтівників неповнолітніх. Чоловіки силою примушували до сексуальних забаганок дівчат-підлітків.

Додамо, що в Одесі викрили двох молодиків, яких підозрюють у розбійному нападі. Студенти зі зброєю відібрали речі у перехожих та втекли з місця події.