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На Одещині затримали чоловіка, який зґвалтував та пограбував дитину

11 грудня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали чоловіка, який зґвалтував та пограбував дитину
Чоловік повалив жінку на підлогу. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області на лаву підсудних відправили чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. Відомо, що підозрюваний силою залицявся до незнайомої дівчини та примусив до близькості. Після чого пограбував потерпілу.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Мешканець Одеського району зустрів неповнолітню односелицю та почав до неї залицятися. Отримавши відмову, зловмисник зґвалтував неповнолітню і втік, забравши з собою її мобільний телефон. 

Після того, що трапилося, дівчина звернулася до поліції. Викрадене майно правоохоронці виявили під час обшуку за місцем мешкання чоловіка.

Яке покарання загрожує

Наразі ґвалтівника затримали та повідомили про підозру одразу за двома частинами Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років увʼязнення. 

Нагадаємо, в Одеському районі затримали двох ґвалтівників неповнолітніх. Чоловіки силою примушували до сексуальних забаганок дівчат-підлітків.

Також ми писали, що в Київській області, а саме у Броварах, затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтування підлітка під час сеансу масажу. Обвинуваченому повідомлено про підозру.

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