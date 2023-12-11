На Одесчине задержали мужчину, который изнасиловал и ограбил ребенка

Мужчина повалил женщину на пол. Фото: pixabay

В Одесской области на скамью подсудимых отправили мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Известно, что подозреваемый силой ухаживал за незнакомой девушкой и принудил к близости. После чего ограбил потерпевшую.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Житель Одесского района встретил несовершеннолетнюю односелицу и начал за ней ухаживать. Получив отказ, злоумышленник изнасиловал несовершеннолетнюю и скрылся, забрав с собой ее мобильный телефон.

После случившегося девушка обратилась в полицию. Похищенное имущество правоохранители обнаружили во время обыска по месту жительства мужчины.

Какое наказание грозит

Насильника задержали и сообщили о подозрении сразу по двум частям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесском районе задержали двух насильников несовершеннолетних. Мужчины силой принуждали к сексуальным прихотям девушек-подростков.

Также мы писали, что в Киевской области, а именно в Броварах, задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании подростка во время сеанса массажа. Обвиняемому доложено о подозрении.