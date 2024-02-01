В Одесской области будут судить домашних насильников
В Одесской области будут судить двух домашних тиранов. Жители Березовского района силой запугивали своих родных и заставляли выполнять все прихоти.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Подробности инцидентов
Первый житель Березовской ОТГ из-за бытовых проблем обижал и запугивал жену, угрожал ей физической расправой. А второй в состоянии опьянения устраивал невыносимые условия жизни своей сестре — придирался к мелочам в быту и ругался.
Какое наказание грозит
В настоящее время обоих мужчин ждет суд, им сообщили о подозрении по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины. Это наказание предусматривает 200 часов исправительных работ. Следствие завершено.
Другие преступления в Одесской области
Напомним, в Одесской области был вынесен приговор таксисту, который убил четырех женщин и изнасиловал ребенка. Человек во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.
Также мы писали, что в Одесском районе задержали двух насильников несовершеннолетних. Мужчины силой принуждали к сексуальным прихотям девушек-подростков.
Добавим, что в Одессе разоблачили двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Студенты с оружием отобрали вещи у прохожих и скрылись с места происшествия.
Читайте Новини.LIVE!