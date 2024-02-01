Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области будут судить домашних насильников arrow

В Одесской области будут судить домашних насильников

1 февраля 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области будут судить домашних насильников
Мужчина силой угрожает женщине. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области будут судить двух домашних тиранов. Жители Березовского района силой запугивали своих родных и заставляли выполнять все прихоти.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Подробности инцидентов

Первый житель Березовской ОТГ из-за бытовых проблем обижал и запугивал жену, угрожал ей физической расправой. А второй в состоянии опьянения устраивал невыносимые условия жизни своей сестре — придирался к мелочам в быту и ругался.

Какое наказание грозит

В настоящее время обоих мужчин ждет суд, им сообщили о подозрении по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины. Это наказание предусматривает 200 часов исправительных работ. Следствие завершено.

Другие преступления в Одесской области

Напомним, в Одесской области был вынесен приговор таксисту, который убил четырех женщин и изнасиловал ребенка. Человек во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.

Также мы писали, что в Одесском районе задержали двух насильников несовершеннолетних. Мужчины силой принуждали к сексуальным прихотям девушек-подростков.

Добавим, что в Одессе разоблачили двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Студенты с оружием отобрали вещи у прохожих и скрылись с места происшествия.

Одесса
полиция
домашнее насилие
Одесская область
Криминал
Новости Одессы
наказание

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме