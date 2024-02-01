В Одесской области будут судить домашних насильников

Мужчина силой угрожает женщине. Фото: pixabay

В Одесской области будут судить двух домашних тиранов. Жители Березовского района силой запугивали своих родных и заставляли выполнять все прихоти.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности инцидентов

Первый житель Березовской ОТГ из-за бытовых проблем обижал и запугивал жену, угрожал ей физической расправой. А второй в состоянии опьянения устраивал невыносимые условия жизни своей сестре — придирался к мелочам в быту и ругался.

Какое наказание грозит

В настоящее время обоих мужчин ждет суд, им сообщили о подозрении по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины. Это наказание предусматривает 200 часов исправительных работ. Следствие завершено.

Другие преступления в Одесской области

Напомним, в Одесской области был вынесен приговор таксисту, который убил четырех женщин и изнасиловал ребенка. Человек во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.

Также мы писали, что в Одесском районе задержали двух насильников несовершеннолетних. Мужчины силой принуждали к сексуальным прихотям девушек-подростков.

Добавим, что в Одессе разоблачили двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Студенты с оружием отобрали вещи у прохожих и скрылись с места происшествия.