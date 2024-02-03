В Одесской области мужчина изнасиловал падчерицу — подробности

Полицейский оформляет подозреваемого. Фото иллюстративное. Фото: Нацполиция.

Полицейские Одесчины отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней падчерицы. Мужчине за совершенное грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Одесской области.

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Подробности дела

В сентябре прошлого года мать несовершеннолетней девушки покинула свою дочь с гражданским мужем в их доме, а сама с младшим сыном уехала к родственникам. В ее отсутствие отчим изнасиловал падчерицу. После возвращения женщина обратилась в полицию.

Какое наказание

По ходатайству полицейских суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт направлен в суд. Правонарушителю грозит до 12 лет лишения свободы

Другие случаи насилия

Напомним, в Одесской области был вынесен приговор таксисту, который убил четырех женщин и изнасиловал ребенка. Человек во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.

Также мы сообщали, что в Одесской области будут судить двух домашних тиранов. Жители Березовского района силой запугивали своих родных и заставляли выполнять все прихоти. Обоих мужчин ждет суд.

Добавим, в Одесском районе задержали двух насильников несовершеннолетних. Мужчины силой принуждали к сексуальным прихотям девушек-подростков.