Будто резал курицу — в Одесской области будут судить насильника малолетней девочки

Мужчина за решеткой. Фото: pixabay

Полицейские Одесской области отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней девочки. За совершенное мужчина приговорен к 13 годам заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности преступления

Мужчина в начале сентября 2023 года пригласил к себе в гости 10-летнюю дочь родственников. Ребенку он пообещал подарить два мобильных телефона и рюкзак за то, что она приедет.

Когда мужчина с девочкой были вдвоем в комнате, он схватил ребенка и совершил действия сексуального характера по отношению к нему. Насильник воспользовался беспомощностью девочки, а также применял физическое насилие и угрозы.

Осужденный приказал девочке никому не рассказывать о его поступках, а по вопросу матери сказал рассказать, что они вместе якобы резали курицу.

Какое наказание грозит

Житель Одесчины признан виновным в изнасиловании малолетней по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Он приговорен к 13 годам заключения.

Напомним, что полицейские Одесчины отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней падчерицы. Мужчине за совершенное грозит до 12 лет тюрьмы.

Добавим, что в Одесской области был вынесен приговор таксисту, который убил четырех женщин и изнасиловал ребенка. Человек во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.