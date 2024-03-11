Вбив одесита та втік до столиці — поліцейські затримали злочинця

Чоловіка затримала поліція. Фото: ГУНП

В Одесі власник квартири посварився зі своїм орендатором під час застілля. В результаті сварки зловмисник наніс смертельні ножові хазяїну помешкання та втік до іншого міста.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі злочину

Житель іншої області винаймав в одесита кімнату в квартирі на вулиці Бреуса. По обіді під час хмільного застілля між чоловіками виник конфлікт, у розпалі якого орендар наніс власнику житла 20 ножових ударів у груди та спину. Після цього правопорушник втік до Києва. Попередньо, одесит помер унаслідок отриманих поранень. Остаточну причину смерті буде встановлено після судово-медичної експертизи.

Що загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві. За скоєне йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у місті Подільськ, що на Одещині, затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми писали, що в Одеській області затримали підлітка, якого підозрюють у вбивстві бабусі. Хлопець кілька разів вдарив стареньку ножем та втік до сусіднього села.