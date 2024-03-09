Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця на Одещині

Поліцейські працюють на місці злочину. Фото: Нацполіція

У місті Подільськ, що на Одещині, затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Тіло військовослужбовця з ознаками насильницької смерті було виявлено напередодні на проспекті Шевченка у місті Подільськ. Правоохоронці одразу здійснили низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій та викрили зловмисника. Ним виявився житель Одеської області, який тимчасово проживав у зазначеному райцентрі. У скоєному вбивстві зізнався.

Яке покарання

Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі згідно зі статтею 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні вранці мешканці одного з будинків у Пересипському районі Одеси виявили тіло чоловіка на сходовому майданчику. Виявилося, що вбивство сталося напередодні під час застілля. Правоохоронці згодом затримали підозрюваного.

Також ми писали, що поліція Одещини затримала підлітка за підозрою у вбивстві малолітньої дівчини з Березівського району. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Додамо, відпочинок двох друзів закінчився різаниною. Під час конфлікту один із них послав свого товариша, той своєю чергою не стерпівши образи, дістав ніж і вдарив кривдника в горло.