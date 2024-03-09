В Одесі чоловік забив до смерті друга під час застілля

Затриманий злочинець. Фото: Нацполіція

Сьогодні вранці мешканці одного з будинків у Пересипському районі Одеси виявили тіло чоловіка на сходовому майданчику. Виявилося, що вбивство сталося напередодні під час застілля. Правоохоронці згодом затримали підозрюваного.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі вбивства

За інформацією правоохоронців, чоловіки, зібравшись компанією, вживали алкогольні напої й під час застілля між господарем та одним із гостей виникла сварка. Зловмисник побив товариша кулаками та кухонною стільницею до того стану, коли останній втратив свідомість. Після цього він виніс потерпілого з квартири й, залишивши його у під’їзді, а сам повернувся до столу. Вранці тіло побитого виявили мешканці будинку.

Причина смерті

Поліцейські, які прибули на місце події, вже розпочали слідство. Судово-медична експертиза показала, що смерть настала від відкритої черепно-мозкової травми та перелому склепіння й основи черепа.

Затримання порушника

Правоохоронці встановили злочинця, він зізнався у скоєному вбивстві. Йому пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 45 діб.

Інші випадки вбивства в Одесі

Нагадаємо, відпочинок двох друзів закінчився різаниною. Під час конфлікту один із них послав свого товариша, той своєю чергою не стерпівши образи, дістав ніж і вдарив кривдника в горло.

Також ми писали, що поліція Одещини затримала підлітка за підозрою у вбивстві малолітньої дівчини з Березівського району. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Додамо, дворічний хлопчик, залишившись із нерідним батьком, почав бігати по квартирі та плакати, а чоловік не стримався та побив його. У дитини виявили численні тілесні ушкодження, які підтвердили медики.