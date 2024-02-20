В Одесі чоловік побив дитину за вередування — поліція затримала кривдника

Дитина захищається від кривдника. Фото: Freepik

Дворічний хлопчик, залишившись із нерідним батьком, почав бігати по квартирі та плакати, а чоловік не стримався та побив його. У дитини виявили численні тілесні ушкодження, які підтвердили медики.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в одеській області.

Деталі справи

Увечері місцева жителька звернулася до поліції з повідомленням про те, що її онука побив співмешканець доньки. Цивільний чоловік залишився з 2-річним хлопчиком на самоті, а коли дитина почала бігати по квартирі та плакати — вирішив "заспокоїти" фізичною силою. Хлопчика оглянули лікарі і діагностували йому забої мʼяких тканин сідниць, скронь та лоба.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України. За катування дитини йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, поліцейські Одещини відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої падчерки. Чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув'язнення.

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