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В Одесі чоловік побив дитину за вередування — поліція затримала кривдника

20 лютого 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі чоловік побив дитину за вередування — поліція затримала кривдника
Дитина захищається від кривдника. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Дворічний хлопчик, залишившись із нерідним батьком, почав бігати по квартирі та плакати, а чоловік не стримався та побив його. У дитини виявили численні тілесні ушкодження, які підтвердили медики.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в одеській області.

Деталі справи

Увечері місцева жителька звернулася до поліції з повідомленням про те, що її онука побив співмешканець доньки. Цивільний чоловік залишився з 2-річним хлопчиком на самоті, а коли дитина почала бігати по квартирі та плакати — вирішив "заспокоїти" фізичною силою. Хлопчика оглянули лікарі і діагностували йому забої мʼяких тканин сідниць, скронь та лоба.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України. За катування дитини йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, поліцейські Одещини відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої падчерки. Чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув'язнення. 

Також ми писали, що відпочинок двох друзів закінчився різаниною. Під час конфлікту один із них послав свого товариша, той у свою чергу не стерпівши образи, дістав ніж і вдарив кривдника в горло.

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