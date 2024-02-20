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В Одессе мужчина избил ребенка за каприз — полиция задержала обидчика

20 февраля 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе мужчина избил ребенка за каприз — полиция задержала обидчика
Ребенок защищается от обидчика. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Двухлетний мальчик, оставшись с неродным отцом, начал бегать по квартире и плакать, а мужчина не сдержался и избил его. У ребенка обнаружили многочисленные телесные повреждения, подтвержденные медиками.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в одесской области.

Детали дела

Вечером местная жительница обратилась в полицию с уведомлением о том, что ее внучка избил сожитель дочери. Гражданский мужчина остался с 2-летним мальчиком в одиночестве, а когда ребенок начал бегать по квартире и плакать - решил "успокоить" физической силой. Мальчика осмотрели врачи и диагностировали ему ушибы мягких ягодичных тканей, висок и лба.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса. За пытки ребенка ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Напомним, полицейские Одесщины отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней падчерицы. Мужчине за совершенное грозит до 12 лет тюрьмы.

Также мы писали, что отдых двух друзей закончился резней . Во время конфликта один из них послал своего товарища, тот, в свою очередь, не стерпев обиды, достал нож и ударил обидчика в горло.

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