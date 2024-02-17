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Трагедія на Одещині — поліція розслідує смерть матері та дитини

17 лютого 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Трагедія на Одещині — поліція розслідує смерть матері та дитини
Карета швидкої допомоги. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Поліцейські почали  розслідування щодо трагічної події у медичному закладі Татарбунарської лікарні. Днями там під час пологів померла породілля з немовлям. 

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області

Подробиці трагедії

Відомо, що 15 лютого до приймального відділення Татарбунарської лікарні було доставлено 40-річну жінку із неуточненою вірусною інфекцією. Під час медичного огляду, лікарі виявили, що вона була вагітна. Хоча строк був уже 30 тижнів, але породілля так і не перебувала на обліку у жіночій консультації. Стан здоров’я жінки раптово погіршився, і лікарі були змушені виконати кесарів розтин, під час якого було вилучено мертве немовля. Породілля теж померла на операційному столі, імовірно, від набряку легень.

Кримінальне провадження

Наразі слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками "природної смерті". Також відкрито провадження за ознаками недбалого виконання професійних обов’язків медичними працівниками. Причини смерті жінки та дитини будуть встановлені після проведення судово-медичних експертиз. Слідство триває.

Нагадаємо, поліція Одещини затримала підлітка за підозрою у вбивстві малолітньої дівчини з Березівського району. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також ми писали, що в Одеській області затримали підлітка, якого підозрюють у вбивстві бабусі. Хлопець кілька разів вдарив стареньку ножем та втік до сусіднього села. 

Додамо, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. Жертва загинула внаслідок бійки після вживання алкоголю.

Одеса
смерть
поліція
Одеська область
Одеська ОДА
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