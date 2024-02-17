Трагедія на Одещині — поліція розслідує смерть матері та дитини

Карета швидкої допомоги. Фото: УНІАН

Поліцейські почали розслідування щодо трагічної події у медичному закладі Татарбунарської лікарні. Днями там під час пологів померла породілля з немовлям.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Подробиці трагедії

Відомо, що 15 лютого до приймального відділення Татарбунарської лікарні було доставлено 40-річну жінку із неуточненою вірусною інфекцією. Під час медичного огляду, лікарі виявили, що вона була вагітна. Хоча строк був уже 30 тижнів, але породілля так і не перебувала на обліку у жіночій консультації. Стан здоров’я жінки раптово погіршився, і лікарі були змушені виконати кесарів розтин, під час якого було вилучено мертве немовля. Породілля теж померла на операційному столі, імовірно, від набряку легень.

Кримінальне провадження

Наразі слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками "природної смерті". Також відкрито провадження за ознаками недбалого виконання професійних обов’язків медичними працівниками. Причини смерті жінки та дитини будуть встановлені після проведення судово-медичних експертиз. Слідство триває.

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