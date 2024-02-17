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Трагедия в Одесской области — полиция расследует смерть матери и ребенка

17 февраля 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Трагедия в Одесской области — полиция расследует смерть матери и ребенка
Карета скорой помощи. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Полицейские начали расследование трагического происшествия в медицинском учреждении Татарбунарской больницы. На днях там во время родов умерла роженица с младенцем.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Подробности трагедии

Известно, что 15 февраля в приемное отделение Татарбунарской больницы была доставлена 40-летняя женщина с неуточненной вирусной инфекцией. Во время медицинского осмотра врачи обнаружили, что она была беременна. Хотя срок был уже 30 недель, но роженица так и не состояла на учете в женской консультации. Состояние здоровья женщины внезапно ухудшилось, и врачи были вынуждены выполнить кесарево сечение, во время которого был изъят мертвый младенец. Роженица тоже умерла на операционном столе, вероятно, от отека легких.

Уголовное производство

Следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по признакам "естественной смерти". Также открыто производство по признакам небрежного исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Причины смерти женщины и ребенка будут установлены после судебно-медицинских экспертиз. Следствие продолжается.

Напомним, полиция Одесской области задержала подростка по подозрению в убийстве малолетней девушки из Березовского района. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Одесской области задержан подросток, подозреваемый в убийстве бабушки. Парень несколько раз ударил старуху ножом и убежал в соседнее село.

Добавим, в Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Жертва погибла в результате драки после употребления алкоголя.

Одесса
смерть
полиция
Одесская область
Одесская ОГА
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