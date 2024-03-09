В Одессе мужчина забил до смерти друга во время застолья

Задержанный преступник. Фото: Нацполиция

Сегодня утром жители одного из домов в Пересыпском районе Одессы обнаружили тело мужчины на лестничной площадке. Оказалось, что убийство произошло накануне во время застолья. Правоохранители впоследствии задержали подозреваемого.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали убийства

По информации правоохранителей, мужчины, собравшись компанией, употребляли алкогольные напитки и во время застолья между хозяином и одним из гостей возникла ссора. Злоумышленник избил товарища кулаками и кухонной столешницей до того состояния, когда последний потерял сознание. После этого он вынес пострадавшего из квартиры и, оставив его в подъезде, вернулся к столу. Утром тело избитого обнаружили жильцы дома.

Причина смерти

Прибывшие на место происшествия полицейские уже начали следствие. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы и перелома свода и основания черепа.

Задержание нарушителя

Правоохранители установили преступника, он признался в совершенном убийстве. Ему предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 суток.

Другие случаи убийства в Одессе

Напомним, отдых двух друзей закончился резней. Во время конфликта один из них послал своего товарища, тот в свою очередь не стерпев обиды, достал нож и ударил обидчика в горло.

Также мы писали, что полиция Одесской области задержала подростка по подозрению в убийстве малолетней девушки из Березовского района. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Добавим, двухлетний мальчик, оставшись с неродным отцом, начал бегать по квартире и плакать, а мужчина не сдержался и избил его. У ребенка обнаружили многочисленные телесные повреждения, подтвержденные медиками.