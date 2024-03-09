Полицейские задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего на Одесчине

Полицейские работают с поличным. Фото: Нацполиция

В городе Подольск Одесской области задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

Тело военнослужащего с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне на проспекте Шевченко в Подольске. Правоохранители сразу осуществили ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий и разоблачили злоумышленника. Им оказался житель Одесской области, временно проживавший в указанном райцентре. В совершенном убийстве признался.

Какое наказание

Подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня утром жители одного из домов в Пересыпском районе Одессы обнаружили тело мужчины на лестничной площадке. Оказалось, что убийство произошло накануне во время застолья. Правоохранители впоследствии задержали подозреваемого.

Также мы писали, что полиция Одесской области задержала подростка по подозрению в убийстве малолетней девушки из Березовского района. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Добавим, отдых двух друзей закончился резней. Во время конфликта один из них послал своего товарища, тот в свою очередь не стерпев обиды, достал нож и ударил обидчика в горло.