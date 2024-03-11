Убил одессита и скрылся в столице — полицейские задержали преступника

Мужчину задержала полиция. Фото: ГУНП

В Одессе владелец квартиры поругался со своим арендатором во время застолья. В результате ссоры злоумышленник нанес смертельные ножевые хозяину квартиры и сбежал в другой город.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступления

Житель другой области снимал у одессита комнату в квартире на улице Бреуса. После обеда, во время хмельного застолья между мужчинами возник конфликт, в разгар которого арендатор нанес владельцу жилья 20 ножевых ударов в грудь и спину. После этого преступник скрылся в Киеве. Предварительно одессит умер в результате полученных ранений. Окончательная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Что угрожает

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины в умышленном убийстве. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в городе Подольск, что в Одесской области, задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что в Одесской области задержан подросток, подозреваемый в убийстве бабушки. Парень несколько раз ударил старушку ножом и сбежал в соседнее село.