Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Убил одессита и скрылся в столице — полицейские задержали преступника arrow

Убил одессита и скрылся в столице — полицейские задержали преступника

11 марта 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Убил одессита и скрылся в столице — полицейские задержали преступника
Мужчину задержала полиция. Фото: ГУНП
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе владелец квартиры поругался со своим арендатором во время застолья. В результате ссоры злоумышленник нанес смертельные ножевые хозяину квартиры и сбежал в другой город.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступления

Житель другой области снимал у одессита комнату в квартире на улице Бреуса. После обеда, во время хмельного застолья между мужчинами возник конфликт, в разгар которого арендатор нанес владельцу жилья 20 ножевых ударов в грудь и спину. После этого преступник скрылся в Киеве. Предварительно одессит умер в результате полученных ранений. Окончательная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Что угрожает

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины в умышленном убийстве. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в городе Подольск, что в Одесской области, задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что в Одесской области задержан подросток, подозреваемый в убийстве бабушки. Парень несколько раз ударил старушку ножом и сбежал в соседнее село.

Одесса
убийство
тюрьма
полиция
поножовщина
Одесская область
аренда
Новости Одессы
преступление
Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса