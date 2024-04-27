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Снимали, как поджигали чужой автомобиль — в Одессе задержали гостей из Херсона

27 апреля 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Снимали, как поджигали чужой автомобиль — в Одессе задержали гостей из Херсона
Автомобиль, который сожгли молодые люди в Одессе. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесские полицейские разоблачили двух молодых людей, которые подожгли автомобиль местного жителя в Приморском районе города. Среди задержанных — несовершеннолетний юноша. За это преступление им может грозить лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

По информации правоохранителей, событие произошло в одном из дворов жилого дома в полночь. Один из правонарушителей поджег бутылку с легковоспламеняющимся веществом и бросил ее в лобовое стекло автомобиля "Mitsubishi Lancer". Другой – фиксировал событие на мобильный телефон. После этого оба скрылись с места происшествия. Возгорание увидели местные жители и вызвали пожарных, однако спасти транспортное средство не удалось, он выгорел дотла. В полиции говорят, что, к счастью, обошлось без жертв.

Задержание правонарушителей

Позже лица, которые подожгли машину, были задержаны. Это два парня, один из них еще подросток 16 лет, другому — 20. По данным полиции, оба из Херсона. В Одессе один гостил у бабушки, а второй учился и снимал жилье. С места происшествия были изъяты доказательства, подтверждающие причастность к преступлению.

Какое наказание

Молодым людям сообщено о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Это преступление карается лишением свободы сроком от трех до десяти лет. На них наложен ночной домашний арест. Следствие продолжается по установлению мотивов и обстоятельств правонарушения.

Другие преступления в Одесской области

Напомним, полиция задержала жителя одной из общин на Одесчине, который сначала выпил алкоголь, а затем устроил стрельбу с собственного балкона. Мужчина задержан, ему грозит до семи лет заключения.

Также мы сообщали, что в Приморском районе города мужчина выстрелил в воздух из пистолета во время конфликта с другим одесситом. Стрелка задержали правоохранители, пока ему грозит лишение свободы.

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