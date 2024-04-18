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Куля влучила в шию — в Одесі затримали стрілка

18 квітня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Куля влучила в шию — в Одесі затримали стрілка
Правоохоронці затримали стрілка в Одесі. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В центрі Одеси два водія посварилися між собою та під час перепалки один вистрілив в опонента зі зброї для страйкболу. Постраждалий звернувся до правоохоронців, наразі стрілку вже повідомили про підозру у хуліганстві. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області

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Подробиці інциденту

Ввечорі на Привокзальній площі 33-річний водій автомобіля Toyota не поступився дорогою 36-річному водієві BMW, хоча останній мав перевагу. Один кермувальник наздогнав іншого, зупинився перед його автівкою, і чоловіки почали лаятись. В ході сварки старший водій дістав страйкбольну зброю і вистрілив кілька разів у відчинене вікно другого учасника конфлікту. Пластикова кулька влучила чоловіку у шию.

Що загрожує

Правопорушнику вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, а саме у хуліганстві. Наразі йому загрожує до семи років позбавлення волі. 

Хуліганство в Одесі

Ми раніше писали, що поліція затримала жителя однієї з громад на Одещині, який спочатку випив алкоголь, а потім вчинив стрілянину з власного балкону. Наразі чоловіка затримали, йому загрожує до семи років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Приморському районі міста чоловік вистрілив у повітря з пістолета під час конфлікту з іншим одеситом. Стрілка затримали правоохоронці, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Одеса
зброя
стрілянина
поліція
Одеська область
хуліганство
Новини Одеси
злочин
водії

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