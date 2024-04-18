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Пуля попала в шею — в Одессе задержали стрелка

18 апреля 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пуля попала в шею — в Одессе задержали стрелка
Правоохранители задержали стрелка в Одессе. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В центре Одессы два водителя повздорили между собой, и во время перепалки один выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности инцидента

Вечером на Привокзальной площади 33-летний водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу 36-летнему водителю BMW, хотя последний имел преимущество. Один водитель догнал другого, остановился перед его автомобилем, и мужчины начали ругаться. В ходе ссоры старший водитель достал страйкбольное оружие и выстрелил несколько раз в открытое окно второго участника конфликта. Пластиковая пуля попала мужчине в шею.

Что угрожает

Правонарушителю уже сообщили о подозрении согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, а именно в хулиганстве. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Хулиганство в Одессе

Мы ранее писали, что полиция задержала жителя одной из общин на Одесчине, который сначала выпил алкоголь, а затем устроил стрельбу с собственного балкона. Мужчина задержан, ему грозит до семи лет заключения.

Также мы сообщали, что в Приморском районе города мужчина выстрелил из пистолета в воздух в ходе конфликта с другим одесситом. Стрелка задержали правоохранители, пока ему грозит лишение свободы.

Одесса
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стрельба
полиция
Одесская область
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