Пуля попала в шею — в Одессе задержали стрелка

Правоохранители задержали стрелка в Одессе. Фото: Нацполиция

В центре Одессы два водителя повздорили между собой, и во время перепалки один выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности инцидента

Вечером на Привокзальной площади 33-летний водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу 36-летнему водителю BMW, хотя последний имел преимущество. Один водитель догнал другого, остановился перед его автомобилем, и мужчины начали ругаться. В ходе ссоры старший водитель достал страйкбольное оружие и выстрелил несколько раз в открытое окно второго участника конфликта. Пластиковая пуля попала мужчине в шею.

Что угрожает

Правонарушителю уже сообщили о подозрении согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, а именно в хулиганстве. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Хулиганство в Одессе

Мы ранее писали, что полиция задержала жителя одной из общин на Одесчине, который сначала выпил алкоголь, а затем устроил стрельбу с собственного балкона. Мужчина задержан, ему грозит до семи лет заключения.

Также мы сообщали, что в Приморском районе города мужчина выстрелил из пистолета в воздух в ходе конфликта с другим одесситом. Стрелка задержали правоохранители, пока ему грозит лишение свободы.