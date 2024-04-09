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На Одещині чоловік випив та пішов стріляти з балкону — подробиці

9 квітня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині чоловік випив та пішов стріляти з балкону — подробиці
Поліція викрила хулігана та вилучила рушницю. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліція затримала жителя одної з громад на Одещині, який спочтку випив алкоголю, а потім — вчинив стрілянину з власного балкону. Наразі чоловіка затримали, йому загрожує до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області

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Деталі інциденту

У Великодальницькиій ОТГ місцевий житель напився та вирішив постріляти з мисливської рушниці. 42-річний чоловік в стані сп'яніння спорядив зброю патронами, вийшов на балкон і почав лаятися у бік перехожих та стріляти в повітря. 

Гучні звуки почула його сусідка та звернулась до правоохоронців, тож на місце швидко прибули оперативники. За цей час чоловік встиг вистрілити шість разів та, на щастя, ні в кого не поцілив. Рушницю та набої у чоловіка одразу  вилучили поліцейські.

Яке покарання загрожує

Жителю Великодальницької громади поліцейські повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ. Мова йде про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Хуліганство на Одещині

Раніше ми писали, що в Одесі два товариша сиділи вдома в одного з них, гарно випили і засумували. Аби розважитись, чоловіки вирішили постріляти з вікна, на що їхня сусідка викликала поліцію.

Також ми повідомляли, що в Приморському районі Одеси чоловік вистрілив у повітря з пістолета в ході конфлікту з іншим одеситом. Стрілка затримали правоохоронці, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Одеса
алкоголь
зброя
стрілянина
Одеська область
хуліганство
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