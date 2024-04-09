В Одесской области мужчина выпил и пошел стрелять с балкона — подробности

Полиция разоблачила хулигана и изъяла ружье. Фото: Нацполиция

Полиция задержала жителя одной из громад на Одесчине, который выпил алкоголя, а затем — устроил стрельбу с собственного балкона. Мужчина задержан, ему грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В Великодальницкой ОТГ местный житель напился и решил пострелять из охотничьего ружья. 42-летний мужчина в состоянии опьянения снарядил оружие патронами, вышел на балкон и стал ругаться в сторону прохожих и стрелять в воздух.

Громкие звуки услышала его соседка и обратилась к стражам порядка, поэтому на место быстро прибыли оперативники. За это время мужчина успел выстрелить шесть раз и, к счастью, ни в кого не попал. Ружье и патроны у мужчины сразу изъяли полицейские.

Какое наказание грозит

Жителю Великодальницкой громады полицейские сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ. Речь идет о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Правонарушителю грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Хулиганство в Одесской области

Раньше мы писали, что в Одессе два товарища сидели дома у одного из них, хорошо выпили и заскучали. Чтобы развлечься, мужчины решили пострелять из окна, на что их соседка вызвала полицию.

Также мы сообщали, что в Приморском районе Одессы мужчина выстрелил в воздух из пистолета в ходе конфликта с другим одесситом. Стрелка задержали правоохранители, пока ему грозит лишение свободы.