Вирішили постріляти серед ночі — в Одесі затримали порушників

Один з порушників. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Два товариша сиділи вдома у одного з них, гарно випили і засумували. Аби розважитись, чоловіки вирішили постріляти з вікна, на що їхня сусідка викликала поліцію.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеської області.

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Подробиці інциденту

Вночі проти 2 квітня жителі будинку у Київському районі міста почули вистріли із сусідньої квартири та звернулись до правоохоронців. Патрульні швидко прибули на виклик та вже у дворі біля будинку також почули постріли, чоловічі голоси та звук затвору пістолету.



Пістолет чоловіків. Фото: Патрульна поліція

Коли ж поліцейські встановила квартиру порушників і піднялась до неї, двері відчинив нетверезий чоловік. Виявилось, що два товариша влаштували нетверезі посиденьки та в якийсь момент їм стало сумно. Заради розваги вони почали стріляти з пістолету у вікно, внаслідок чого гільзи були розкидані по всій квартирі.



Гільзи у попілничці. Фото: Патрульна поліція

Наразі відкрите кримінальне впровадження, згодом порушникам будуть висунуті обвинувачення. Слідство триває.

Оборудки зі зброєю в Одесі

Нагадаємо, що в Приморському районі міста чоловік вистрілив у повітря з пістолета в ході конфлікту з іншим одеситом. Стрілка затримали правоохоронці, наразі йому загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що місцевий мешканець Одеси неодноразово збував вибухонебезпечні припаси. Його затримали "на гарячому", тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі.

Додамо, що поліцейські Одеси затримали двох чоловіків, які звинувачуються у розбійному нападі на господаря квартири. Обом фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.