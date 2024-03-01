Арсенал зброї за 6 тисяч — в Одесі викрили торговця боєприпасами

Вилучені боєприпаси. Фото: Нацполіція

Місцевий мешканець неодноразово збував вибухонебезпечні припаси. Його затримали "на гарячому", тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління національної поліції в Одеської області.

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Деталі злочину

Спочатку чоловік збув корпус ручної гранати та запал. А згодом одесит вже вдруге продав запал, корпуси двох гранат, три пістолети з магазинами, майже 250 набоїв різного калібру, два підривача, протитанкову гранату, корпус протипіхотної міни та сигнальну ракету. За все це чоловік отримав від "клієнта" шість тисяч гривень. Окрім цього, під час обшуків поліцейські вилучили в одесита пакет з наркотичною речовиною.

Що загрожує

Наразі слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ — у придбанні, носінні, зберіганні та збуті бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. За цей злочин фігуранту загрожує позбавленням волі на строк до семи років.

Незаконний продаж боєприпасів на Одещині

Нагадаємо, що поліцейські Одещини викрили двох чоловіків у незаконних оборудках з боєприпасами. Наразі обох затримали, їм загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що в Одесі чоловік продавав автомат та інші небезпечні боєприпаси. За "товар" він виручив десять тисяч доларів.