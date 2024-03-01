Арсенал оружия за 6 тысяч — в Одессе разоблачили торговца боеприпасами
Местный житель неоднократно сбывал взрывоопасные запасы. Его задержали "на горячем", теперь злоумышленнику грозит лишение свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Одесской области.
Детали преступления
Сначала мужчина сбыл корпус ручной гранаты и задор. А впоследствии одессит уже во второй раз продал пыл, корпуса двух гранат, три пистолета с магазинами, почти 250 патронов разного калибра, два взрывателя, противотанковую гранату, корпус противопехотной мины и сигнальную ракету. За все это мужчина получил от "клиента" шесть тысяч гривен. Кроме того, во время обысков полицейские изъяли у одессита пакет с наркотическим веществом.
Что угрожает
Следователи сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК — в приобретении, ношении, хранении и сбыте боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. За это преступление фигуранту грозит лишением свободы сроком до семи лет.
Незаконная продажа боеприпасов в Одесской области
Напомним, что полицейские Одесщины разоблачили двух мужчин в незаконных сделках с боеприпасами. Пока обоих задержали, им грозит лишение свободы.
Также мы писали, что в Одессе мужчина продавал автомат и другие опасные боеприпасы. За "товар" он выручил десять тысяч долларов.
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