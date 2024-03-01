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Арсенал оружия за 6 тысяч — в Одессе разоблачили торговца боеприпасами

1 марта 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Арсенал оружия за 6 тысяч — в Одессе разоблачили торговца боеприпасами
Удалены боеприпасы. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Местный житель неоднократно сбывал взрывоопасные запасы. Его задержали "на горячем", теперь злоумышленнику грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступления

Сначала мужчина сбыл корпус ручной гранаты и задор. А впоследствии одессит уже во второй раз продал пыл, корпуса двух гранат, три пистолета с магазинами, почти 250 патронов разного калибра, два взрывателя, противотанковую гранату, корпус противопехотной мины и сигнальную ракету. За все это мужчина получил от "клиента" шесть тысяч гривен. Кроме того, во время обысков полицейские изъяли у одессита пакет с наркотическим веществом.

Что угрожает

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК — в приобретении, ношении, хранении и сбыте боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. За это преступление фигуранту грозит лишением свободы сроком до семи лет.

Незаконная продажа боеприпасов в Одесской области

Напомним, что полицейские Одесщины разоблачили двух мужчин в незаконных сделках с боеприпасами. Пока обоих задержали, им грозит лишение свободы.

Также мы писали, что в Одессе мужчина продавал автомат и другие опасные боеприпасы. За "товар" он выручил десять тысяч долларов.

Одесса
наркотики
оружие
торговля
тюрьма
полиция
Одесская область
преступление
продажа
Нацполиция

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