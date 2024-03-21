Погрожували зброєю та вимагали гроші — в Одесі затримали нападників

Поліція затримала зловмисників. Фото: Нацполіція

Поліцейські Одеси затримали двох чоловіків, які звинувачуються у розбійному нападі. Обом фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці злочину

Двоє одеситів, які раніше вже були засуджені за майнові злочини, хотіли потрапити до чужої квартири. Власнику вони збрехали, що є його сусідами, які нібито його затоплюють. Коли той відчинив їм двері — увірвались до помешкання, побили господаря та почали вимагати гроші, при цьому погрожуючи пістолетом. Постраждалий не погодився, та натомість чоловіки силоміць забрали його до автівки та повезли в ломбард, аби він здав свій телефон та віддав злочинцям гроші.

"Я тільки починаю відчиняти двері, а вони одразу залітають, починають мене бити, погрожувати пістолетом. Вони зав'язали мені очі, вивели до машини та ми поїхали у Лузанівку", — зазначив потерпілий.

Потайки власник квартири зміг відправити повідомлення родичці, а вона вже викликала поліцію. Слідчі затримали злочинців біля ломбарду, а під час огляну виявили у них пістолет.



Пістолет зловмисників. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Обом фігурантам повідомлено про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з погрозою застосування насильства. Цей злочин кваліфікується за за ч. 4 ст. 187 КК України і карається позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років.

Інші злочини на Одещині

Нагадаємо, що поліцейські Одеської області викрили порушника, який спричинив фізичне насильство над батьками. Окрім того, в його помешканні правоохоронці знайшли гранату, наразі чоловіку загрожує ув'язнення.

Раніше ми повідомляли, що поліцейські Одеської області відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої дівчинки. За скоєне чоловіка засуджено до 13 років ув'язнення.