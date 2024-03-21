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Угрожали оружием и требовали деньги — в Одессе задержали нападающих

21 марта 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Угрожали оружием и требовали деньги — в Одессе задержали нападающих
Полиция задержала злоумышленников. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские Одессы задержали двух мужчин, обвиняемых в разбойном нападении. Обоим фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности преступления

Двое одесситов, ранее уже осужденных за имущественные преступления, хотели попасть в чужую квартиру. Владельцу они соврали, что являются его соседями, якобы затапливающими его. Когда тот открыл им дверь — ворвались в дом, избили хозяина и потребовали деньги, при этом угрожая пистолетом. Пострадавший не согласился, но мужчины насильно забрали его в машину и повезли в ломбард, чтобы он сдал свой телефон и отдал преступникам деньги.

"Я только начинаю открывать дверь, а они сразу залетают, начинают меня избивать, угрожать пистолетом. Они завязали мне глаза, вывели в машину и мы поехали в Лузановку" , — отметил потерпевший.

Втайне владелец квартиры смог отправить сообщение родственнице, а она уже вызвала полицию. Следователи задержали преступников у ломбарда, а во время осмотра обнаружили у них пистолет.

Ворвались в квартиру и угрожая пистолетом требовали деньги: в Одессе полицейские разоблачили в разбойном нападении двух мужчин
Пистолет злоумышленников. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Обеим фигурантам сообщено о подозрении в нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с угрозой применения насилия. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 187 УК Украины и наказывается лишением свободы сроком до пятнадцати лет.

Другие преступления в Одесской области

Напомним, что полицейские Одесской области разоблачили нарушителя, повлекшего физическое насилие над родителями. Кроме того, в его доме правоохранители нашли гранату, пока мужчине грозит заключение.

Ранее мы сообщали, что полицейские Одесской области отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней девочки. За совершенное мужчина приговорен к 13 годам заключения.

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