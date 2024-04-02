Решили пострелять ночью — в Одессе задержали нарушителей

Один из нарушителей. Фото: Патрульная полиция Одесской области

Два товарища сидели дома у одного из них, хорошо выпили и заскучали. Чтобы развлечься, мужчины решили пострелять из окна, на что их соседка вызвала полицию.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области.

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Подробности инцидента

Ночью на 2 апреля жители дома в Киевском районе города услышали выстрелы из соседней квартиры и обратились в полицию. Патрульные быстро прибыли на вызов и уже во дворе у дома также услышали выстрелы, голоса и звук затвора пистолета.

Пистолет мужчин. Фото: Патрульная полиция

Когда же полицейские установили квартиру нарушителей и поднялись к ней, дверь открыл нетрезвый мужчина. Оказалось, что два товарища устроили нетрезвые посиделки и в какой-то момент им стало грустно. Ради развлечения они начали стрелять из пистолета в окно, в результате чего гильзы были разбросаны по всей квартире.

Гильзы в пепельнице. Фото: Патрульная полиция

В настоящее время открыто уголовное введение, впоследствии нарушителям будут предъявлены обвинения. Следствие продолжается.

Махинации с оружием в Одессе

Напомним, что в Приморском районе города мужчина выстрелил в воздух из пистолета в ходе конфликта с другим одесситом. Стрелка задержали правоохранители, пока ему грозит лишение свободы.

Также мы писали, что местный житель Одессы неоднократно сбывал взрывоопасные запасы. Его задержали "на горячем", теперь злоумышленнику грозит лишение свободы.

Добавим, что полицейские Одессы задержали двух мужчин, обвиняемых в разбойном нападении на хозяина квартиры. Обеим фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.