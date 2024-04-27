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В Одессе на Дерибасовской горела квартира — что известно

27 апреля 2024 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе на Дерибасовской горела квартира — что известно
Пожарные пытаются открыть дверь в квартиру, в которой произошел пожар. Фото: ГСЧС Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня утром по улице Дерибасовской в одном из жилых домов горела квартира. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Детали пожара

Известно, что спасательная служба получила вызов о пожаре и оперативно выехала на место происшествия. Прибыв по адресу, спасатели установили горящее имущество в одной из квартир, а огонь уже перекинулся на межэтажные перекрытия и стены здания. Чтобы потушить пожар, понадобилось более двух часов.

Пожарный тушит огонь во время пожара в Одессе, 27 апреля. Фото: ГСЧС Украины
Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС Украины
Пожарные прибыли по вызову на Дерибасовскую, 27 апреля. Фото: ГСЧС Украины
Спасатели заходят в здание, где горит квартира. Фото: ГСЧС Украины

Сколько пожарных работали

Для борьбы с огнем и ликвидации последствий пожара ГСЧС привлекли 13 единиц техники и 50 пожарных. В настоящее время проводятся работы по выяснению причин возгорания, расчета ущерба и детализации происшествия.

Пожарный несет пожарный рукав для тушения пожара в Одессе, 27 апреля. Фото: ГСЧС УкраиныФото: ГСЧС Украины
Пожарные готовятся к тушению огня. Фото: ГСЧС Украины

Пожары в Одесской области

Напомним, полицейские задержали двух жителей Одессы, которые специально подожгли магазин по продаже строительных материалов в Хаджибейском районе города. За уничтожение чужого имущества мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Приморском районе, по улице Тенистая, загорелось двухэтажное деревянное здание на территории храма Архангела Михаила и святителя Луки. К счастью, огонь не распространился на расположенный рядом храм. Позже поджигателя задержали, теперь мужчине грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что недавно произошел пожар в Одессе в квартире многоэтажки. Спасатели сохранили жизнь шести жителям дома, среди которых один ребенок. Также пострадал один человек, который с признаками отравления продуктами горения передали медикам. К сожалению, во время пожара погибла хозяйка дома.

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Одесская область
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