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В Одесі ліквідували пожежу після обстрілу — рятувальники розповіли про наслідки атаки

2 травня 2024 04:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В Одесі ліквідували пожежу після обстрілу — рятувальники розповіли про наслідки атаки
Пожежа після ракетного удару по Одесі. Фото: t.me/dsns_telegram
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Станом на 03:30 2 травня вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, яка спалахнула в Одесі ввечері 1 травня після російського обстрілу. Унаслідок атаки балістичних ракіт на місто є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема складських приміщень пошти.

Про це повідомили в ДСНС України.

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У боротьбі з полум'ям брали участь 68 рятувальників від ДСНС, зокрема психологи. Також для гасіння вогню задіяли 19 одиниць техніки.

"Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці", — йдеться в повідомленні ДСНС. 

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Нагадаємо, увечері 1 травня в Одесі оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. У місті прогриміли кілька потужних вибухів. Є влучення в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти". Пошкоджено близько 900 відправлень. Співробітники пошти, на щастя, не постраждали, бо встигнули пройти в бомбосховище. У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано вибух унаслідок влучення балістики по Одесі.

Також ми повідомляли про те, що один із постраждалих унаслідок удару перебуває в лікарні. Чоловік у стані середньої тяжкості.

Одеса
війна
пожежа
ДСНС
Нова пошта
обстріли
ракета
рятувальники

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