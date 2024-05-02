В Одесі ліквідували пожежу після обстрілу — рятувальники розповіли про наслідки атаки
Станом на 03:30 2 травня вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, яка спалахнула в Одесі ввечері 1 травня після російського обстрілу. Унаслідок атаки балістичних ракіт на місто є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема складських приміщень пошти.
Про це повідомили в ДСНС України.
Що розповідають про обстріл рятувальники
У боротьбі з полум'ям брали участь 68 рятувальників від ДСНС, зокрема психологи. Також для гасіння вогню задіяли 19 одиниць техніки.
"Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці", — йдеться в повідомленні ДСНС.
Нагадаємо, увечері 1 травня в Одесі оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. У місті прогриміли кілька потужних вибухів. Є влучення в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти". Пошкоджено близько 900 відправлень. Співробітники пошти, на щастя, не постраждали, бо встигнули пройти в бомбосховище. У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано вибух унаслідок влучення балістики по Одесі.
Також ми повідомляли про те, що один із постраждалих унаслідок удару перебуває в лікарні. Чоловік у стані середньої тяжкості.
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