Росія вдарила по сортувальному депо та відділенню Нової пошти в Одесі — що відомо

Пожежа в Одесі. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники ввечері 1 травня атакували Одесу. Під ударом ворога опинилося сортувальне депо та відділення "Нової пошти".

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти" у соцмережі X.

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Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів😡



Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає.



Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному… pic.twitter.com/Fe98LjdJC8 — Нова пошта (@NP_official_ua) May 1, 2024

Обстріл "Нової пошти" в Одесі

Серед співробітників пошти загиблих та постраждалих немає.

"Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару, буде компенсована клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки, які були в дорозі, перенаправлені на третє відділення "Нової пошти" в Одесі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вибухи в Одесі пролунали ввечері 1 травня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Також для чергового удару ворог використовував балістичні ракети. Внаслідок атаки постраждали 13 людей.