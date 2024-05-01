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Росія вдарила по сортувальному депо та відділенню Нової пошти в Одесі — що відомо

1 травня 2024 23:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія вдарила по сортувальному депо та відділенню Нової пошти в Одесі — що відомо
Пожежа в Одесі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники ввечері 1 травня атакували Одесу. Під ударом ворога опинилося сортувальне депо та відділення "Нової пошти". 

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти" у соцмережі X.

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Серед співробітників пошти загиблих та постраждалих немає.

"Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару, буде компенсована клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки, які були в дорозі, перенаправлені на третє відділення "Нової пошти" в Одесі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вибухи в Одесі пролунали ввечері 1 травня. У  Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Також для чергового удару ворог використовував балістичні ракети. Внаслідок атаки постраждали 13 людей.

Одеса
війна
Нова пошта
обстріли
ракетний удар

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