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Россия ударила по сортировочному депо и отделению Новой почты в Одессе — что известно

1 мая 2024 23:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россия ударила по сортировочному депо и отделению Новой почты в Одессе — что известно
Пожар в Одессе. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики вечером, 1 мая, атаковали Одессу. Под ударом врага оказалось сортировочное депо и отделение "Новой почты".

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты" в соцсети X.

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Среди сотрудников почты погибших и пострадавших нет.

"Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара — будут компенсированы клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути — перенаправлены на третье отделение Новой почты в Одессе", — говорится в сообщении.

Напомним, взрывы в Одессе прогремели вечером 1 мая. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Также для очередного удара враг использовал баллистические ракеты. В результате атаки пострадали 13 человек.

Одесса
война
Новая почта
обстрелы
ракетный удар

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