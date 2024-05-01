Россия ударила по сортировочному депо и отделению Новой почты в Одессе — что известно

Пожар в Одессе. Фото: скриншот из видео

Российские захватчики вечером, 1 мая, атаковали Одессу. Под ударом врага оказалось сортировочное депо и отделение "Новой почты".

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты" в соцсети X.

Читайте также:

Ночь 1 мая. Одесса. Сортировочное депо и отделение Новой почты. Только в них попала ракета рашистов 😡



Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет.



Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, будут компенсированы клиентам в полном… pic.twitter.com/Fe98LjdJC8 — Новая почта (@NP_official_ru) May 1, 2024

Обстрел "Новой почты" в Одессе

Среди сотрудников почты погибших и пострадавших нет.

"Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара — будут компенсированы клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути — перенаправлены на третье отделение Новой почты в Одессе", — говорится в сообщении.

Напомним, взрывы в Одессе прогремели вечером 1 мая. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Также для очередного удара враг использовал баллистические ракеты. В результате атаки пострадали 13 человек.