Окупанти атакували Одесу балістичними ракетами — є постраждалі

Пожежа в Одесі. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти ввечері 1 травня атакували Одесу. Для цього ворог використовував балістичні ракети. Внаслідок атаки постраждали 13 людей.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

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"Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих", — розповів Кіпер.

Пожежа в Одесі. Фото: t.me/OdessaDumskayaNet

За його словами, на місці влучання потужна пожежа.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Одесі пролунали ввечері 1 травня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Також російські війська вчергове атакували Харків. У середу, 1 травня, ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Київського району.