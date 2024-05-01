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Оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами — есть пострадавшие

1 мая 2024 23:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами — есть пострадавшие
Пожар в Одессе. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты вечером 1 мая атаковали Одессу. Для этого враг использовал баллистические ракеты. В результате атаки пострадали 13 человек.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

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"В настоящее время известно о по меньшей мере 13 пострадавших", — рассказал Кипер.

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Пожар в Одессе. Фото: t.me/OdessaDumskayaNet

По его словам, на месте попадания мощный пожар.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Одессе прогремели вечером 1 мая. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Также российские войска в очередной раз атаковали Харьков. В среду, 1 мая, враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Киевского района.

Одесса
война
пожар
взрыв
обстрелы
оккупанты
ракеты
Олег Кипер

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