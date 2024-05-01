Оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами — есть пострадавшие
Российские оккупанты вечером 1 мая атаковали Одессу. Для этого враг использовал баллистические ракеты. В результате атаки пострадали 13 человек.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
Российский обстрел Одессы
"В настоящее время известно о по меньшей мере 13 пострадавших", — рассказал Кипер.
По его словам, на месте попадания мощный пожар.
Напомним, взрывы в Одессе прогремели вечером 1 мая. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Также российские войска в очередной раз атаковали Харьков. В среду, 1 мая, враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Киевского района.
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