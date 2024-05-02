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В Одесі внаслідок удару знищено близько 900 поштових відправлень

2 травня 2024 00:50
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В Одесі внаслідок удару знищено близько 900 поштових відправлень
Пожежа внаслідок удару по депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі. Скриншот відео facebook.com/nova.poshta.official
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Унаслідок ракетного удару, який російські окупанти завдали по депо та вантажному відділенню "Нової пошти" в Одесі ввечері 1 травня, постраждало близько 900 відправлень. Клієнтам обіцяють компенсувати збитки.

Про це ввечері 1 травня написав співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

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В Одесі внаслідок удару знищено близько 900 поштових відправлень - фото 1
Скриншот повідомлення Володимира Поперешнюка

За словами Поперешнюка, 18 співробітників "Нової пошти", які були на зміні, не постраждали. Вони встигнули вчасно пройти до бомбосховища.

"За попередніми даними, постраждало близько 900 відправлень. Завтра починаємо компенсації клієнтам та проєкт з відновлення приміщення", —  зазначив співвласник компанії.

Нагадаємо, увечері 1 травня в Одесі пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто балістичними ракетами. За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 22:54 було відомо про 13 постраждалих. На місці влучення спалахнула сильна пожежа.

У компанії "Нова пошта" повідомили, що під ударом опинилися сортувальне депо та поштове відділення.

Також ми писали про те, що в мережі опублікували відео, на якому зафіксовано момент вибуху під час влучення балістичної ракети по Одесі.

Одеса
Нова пошта
обстріли
ракета
війна в Україні

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