В Одессе в результате удара уничтожено около 900 почтовых отправлений
В результате ракетного удара, который российские оккупанпы нанесли по депо и грузовому отделению "Новой почты" в Одессе вечером 1 мая, пострадало около 900 посылок. Клиентам обещают компенсировать ущерб.
Об этом вечером 1 мая написал совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.
Подробности ракетного удара по "Новой почте" от представителя компании
По словам Поперешнюка, 18 сотрудников "Новой почты", которые были на смене, не пострадали. Они успели вовремя пройти в бомбоубежище.
"По предварительным данным, пострадали около 900 посылок. Завтра начинаем компенсации клиентам и проект по восстановлению помещения", — отметил совладелец компании.
Напомним, вечером 1 мая в Одессе раздались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город баллистическими ракетами. По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, по состоянию на 22:54 было известно о 13 пострадавших. На месте попадания вспыхнул сильный пожар.
В компании "Новая почта" сообщили, что под ударом оказались сортировочное депо и почтовое отделение.
Также мы писали о том, что в сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент взрыва при попадании баллистической ракеты по Одессе.
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