В Одессе в результате удара уничтожено около 900 почтовых отправлений

Пожар в результате удара по депо и отделению "Новой почты" в Одессе. Скриншот видео facebook.com/nova.poshta.official

В результате ракетного удара, который российские оккупанпы нанесли по депо и грузовому отделению "Новой почты" в Одессе вечером 1 мая, пострадало около 900 посылок. Клиентам обещают компенсировать ущерб.

Об этом вечером 1 мая написал совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

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Скриншот сообщения Володимира Поперешнюка

По словам Поперешнюка, 18 сотрудников "Новой почты", которые были на смене, не пострадали. Они успели вовремя пройти в бомбоубежище.

"По предварительным данным, пострадали около 900 посылок. Завтра начинаем компенсации клиентам и проект по восстановлению помещения", — отметил совладелец компании.

Напомним, вечером 1 мая в Одессе раздались мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город баллистическими ракетами. По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, по состоянию на 22:54 было известно о 13 пострадавших. На месте попадания вспыхнул сильный пожар.

В компании "Новая почта" сообщили, что под ударом оказались сортировочное депо и почтовое отделение.

Также мы писали о том, что в сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент взрыва при попадании баллистической ракеты по Одессе.