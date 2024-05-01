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Обстріл Одеси — у мережі показали момент вибуху у місті

1 травня 2024 23:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Одеси — у мережі показали момент вибуху у місті
Пожежа в Одесі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Окупанти у середу, 1 травня, вкотре обстріляли Одесу. Наразі відомо, що поранення отримали 13 людей. 

У мережі показали моменти вибуху в Одесі.

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На відео можна побачити, що під час сигналу повітряної тривоги російська балістична ракета вдарила по місту. Під ударом опинилося сортувальне депо та відділення "Нової пошти". 

Нагадаємо, вибухи в Одесі пролунали ввечері 1 травня. У  Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також для чергового удару ворог використовував балістичні ракети. Внаслідок атаки постраждали 13 людей.

Згодом стало відомо, що під ударом ворога опинилося сортувальне депо та відділення "Нової пошти". 

Одеса
війна
Україна
обстріли
окупанти
ракети
ракетний удар

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