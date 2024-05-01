Обстрел Одессы — в сети показали момент взрыва в городе
Оккупанты в среду, 1 мая, в очередной раз обстреляли Одессу. Известно, что ранения получили 13 человек.
В сети показали моменты взрыва в Одессе.
Российский обстрел Одессы
На видео можно увидеть, что во время сигнала воздушной тревоги российская баллистическая ракета ударила по городу. Под ударом оказалось сортировочное депо и отделение "Новой почты".
Напомним, взрывы в Одессе прогремели вечером 1 мая. В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
Также для очередного удара враг использовал баллистические ракеты. В результате атаки пострадали 13 человек.
Впоследствии стало известно, что под ударом врага оказалось сортировочное депо и отделение "Новой почты".
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