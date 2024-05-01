Обстрел Одессы — в сети показали момент взрыва в городе

Пожар в Одессе. Фото: скриншот с видео

Оккупанты в среду, 1 мая, в очередной раз обстреляли Одессу. Известно, что ранения получили 13 человек.

В сети показали моменты взрыва в Одессе.

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Российский обстрел Одессы

На видео можно увидеть, что во время сигнала воздушной тревоги российская баллистическая ракета ударила по городу. Под ударом оказалось сортировочное депо и отделение "Новой почты".

Напомним, взрывы в Одессе прогремели вечером 1 мая. В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Также для очередного удара враг использовал баллистические ракеты. В результате атаки пострадали 13 человек.

Впоследствии стало известно, что под ударом врага оказалось сортировочное депо и отделение "Новой почты".